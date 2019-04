Vergleichen Sie Notre-Dame vor und nach dem Brand

Blick von Südosten. Bilder: Benoit Tessier/Reuters

Das Feuer hat die Aussenansicht der Notre-Dame stark verändert. Am Auffälligsten ist das Fehlen des 96 Meter hohen Spitzturms, der eine Stunde nachdem das Feuer ausgebrochen war, in sich zusammenstürzte. Nachdem die Kathedrale am Montagabend um kurz vor 19 Uhr Feuer gefangen hatte, dauerte es 14 Stunden bis die Feuerwehr meldete, dass «der gesamte Brand gelöscht» sei. Ebenfalls sind grosse Teile der Gewölbekuppeln über dem Kirchenschiff eingestürzt. Es handelte sich dabei um eine orginale Eichenkonstruktion aus dem 13. Jahrhundert.