Vermummte greifen «Weltwoche»-Journalisten an

Gegen 20 Uhr abends drangen drei Personen in den Stand ein, begannen Baur anzupöbeln und versuchten ihn zu packen. Sie sagten ihm, er solle verschwinden, er sei «Weltwoche» und SVP und habe hier nichts zu suchen. Baurs Sohn und seine anwesenden Kollegen versuchten die Eindringlinge zu vertreiben, es kam zum Gerangel, und die Angreifer zogen unverrichteter Dinge wieder ab.

Baur: «Feiglinge, die nur in der Meute zuschlagen können»

Eine halbe Stunde später waren sie mit Verstärkung zurück. Rund ein Dutzend Vermummte versuchten nun in den Stand einzudringen und auf Baur loszugehen, es kam wiederum zum Gerangel. Die einen versuchten Baur auf die dunkle Kasernenwiese zu schleppen, während die anderen die Peruaner in Schach hielten oder Schmiere standen. Baur wehrte sich nach Kräften und konnte sich schliesslich losreissen, er kam mit ein paar blauen Flecken und einem zerrissenen Hemd davon, seine Tochter bekam einen Schlag in den Magen ab.

Um die Situation zu beruhigen, verliess Baur schliesslich das Kasernenareal, während die Pöbler ihren Frust am Stand der Peruaner abliessen, welchen sie zerstörten. «Es ist ein schlechter Witz», sagt Baur. «Was mich am meisten ärgert, ist, dass sie den Stand meiner Frau kaputt gemacht haben. Feiglinge, die nur in der Meute zuschlagen können und dann erst noch Sippenhaftung machen.» Der «Weltwoche»-Journalist ist vor allem für seine gut recherchierten Justiz-Reportagen und seine politische Unabhängigkeit bekannt. Sein Artikel in der aktuellen «Weltwoche» widmet sich ironischerweise tatsächlich einem SVP-Thema. Es ist ein Bericht über die Rolle der Parteileitung der Aargauer SVP beim Debakel um Regierungsrätin Franziska Roth. Titel: «Diagnose, unfähig».

Das 1.-Mai-Komitee hat Kenntnis vom Fall und sagt: «Wir verurteilen den Vorfall und Gewalt gegen Einzelpersonen.» Baur will wegen des Vorfalls keine Anzeige erstatten.

Video: Friedlicher 1. Mai in Zürich