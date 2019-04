Vier Tote nach Lawine im Wallis

Bei einem Lawinenniedergang im Gebiet der Grünhornlücke in der Gemeinde Fieschertal VS sind am Freitag vier deutsche Skitourengänger verschüttet worden. Sie konnten am Samstagnachmittag nur noch tot geborgen werden.

Die Gruppe aus Deutschland sei am Freitagmorgen von der Finsteraarhornhütte zur Konkordiahütte aufgebrochen, teilte die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mit. Als die Skitourenfahrer am Abend nicht an ihrem Ziel ankamen, habe der Hüttenwart die Kantonale Walliser Rettungsorganisation alarmiert.