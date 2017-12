Weinstein hält sich doch nicht im Tessin auf

Eine Mitteilung vom Samstag, 2. Dezember der New Yorker Anwaltskanzlei des US-Filmproduzenten Harvey Weinstein über einen angeblichen Aufenthalt Weinsteins in Lugano hat sich als Fälschung erwiesen. Mehrere Elemente weisen darauf hin, dass die per E-Mail versandte Mitteilung nicht aus der Anwaltskanzlei stammt.

Bereits Ende Oktober wurde darüber spekuliert, dass Weinstein längere Zeit in den Tessin reisen könnte. Damaligen Berichten zufolge hatte der Produzent eine Villa in der Nähe von Lugano gemietet.

«Ein alter Dinosaurier»

Mittlerweile haben über 70 Frauen Weinstein beschuldigt, sie sexuell belästigt oder missbraucht zu haben. Mehr als zehn Frauen werfen dem Filmemacher gar vor, sie vergewaltigt zu haben. Nach Angaben aus Weinsteins Umfeld erhielten zudem mindestens acht Frauen teils Millionenbeträge, um ihn nicht anzuzeigen.

Weinsteins Anwältin Lisa Bloom hatte zuvor in einer Erklärung mitgeteilt, ihr Mandant weise «viele der Vorwürfe» zurück. «Er hat Fehler zugegeben, die er gemacht hat», schrieb sie. «Er liest Bücher und geht zur Therapie. Er ist ein alter Dinosaurier, der neue Wege lernt.» (chi/sda)