Weltgrösstes U-Boot hält Kurs auf Russland

Das grösste U-Boot der Welt befindet sich auf Kurs nach Sankt Petersburg. Dort soll die «TK-208 Dmitri Donskoj» am kommenden Wochenende an einer Marine-Parade teilnehmen. Am Freitag passierte das Schiff in Dänemark die Brücke über den Grossen Belt zwischen den Inseln Fünen und Seeland.

Mit einer Länge von 172 Meter fällt das U-Boot in die «Typhoon»-Klasse der russischen Seekriegsflotte. Es ist Teil der Nordflotte, deren Hauptquartier in Seweromorsk liegt, ganz im Norden des europäischen Teils des Landes. (chi)