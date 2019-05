Zwei Leichen in Genf gefunden – mutmasslicher Täter in Haft

In einer Wohnung in Genf hat die Polizei am Freitag zwei Leichen gefunden. Die Genfer Polizei geht von einem Familiendrama aus, wie sie am Freitag mitteilte. Der mutmassliche Täter, ein Familienmitglied, konnte am Abend festgenommen werden.

Zwei Personen der gleichen Familie seien am Freitagmorgen gegen 11 Uhr in der Wohnung in Genf gefunden worden. Nach dem mutmasslichen Täter sei aktiv gefahndet worden, am Freitagabend habe er festgenommen werden können. Nähere Angaben machte die Polizei nicht.