Zwei Züge in Deutschland prallen aufeinander

Beim Zusammenprall zweier Züge in Nordrhein-Westfalen am Dienstagabend sind mehrere Menschen verletzt worden. Auf der Zugstrecke in Meerbusch-Osterath prallte ein Personenzug auf einen Güterzug. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig.

Die Zahl der Verletzten war zunächst höchst widersprüchlich. Nach den aktuellsten Erkenntnissen sprach die Feuerwehr von 41 Verletzten. Zuerst hatte sie von fünf verletzten Personen gesprochen, die Bundespolizei hingegen von 50.

Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug geniesst hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarst ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkR — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) December 5, 2017

Mehrere Feuerwehren aus der Region eilten zur Unfallstelle. Die Versorgung der Menschen im Zug geniesse «hohe Priorität», erklärte die Feuerwehr weiter. Ein abgerissener Fahrdraht erschwere derzeit den Zugang zum Zug. Es gebe Kontakt zu den Eingeschlossenen.

Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) war ein Zug der Regional-Express-Linie 7 auf einen stehenden Güterzug von DB Cargo aufgefahren. Warum der Güterzug, der auf dem Weg von Dillingen nach Rotterdam war, einen Halt eingelegt habe, sei noch nicht bekannt, sagte eine Bahnsprecherin in Berlin.

Derzeit scheint die Lage den Umständen entsprechend ruhig zu sein. Die Feuerwehr hat Kontakt zu den Personen im Zug. pic.twitter.com/LgbRhcQZD3 — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) December 5, 2017

Das Unternehmen und Rettungskräfte bemühten sich um «schnelle Hilfe für die Betroffenen und Klärung der Sachlage», hiess es in der Mitteilung weiter.

(chi)