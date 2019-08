Armbrustfall: «Welterneuerer» wurden mit K.-o.-Tropfen betäubt

Demnach handelte sich nach Recherchen der Polizei im Umfeld der Verstorbenen um eine Tötung auf Verlangen samt anschliessendem Suizid in einer Gruppe, die sich selbst als «Welterneuerer» oder «Welterschaffer» bezeichnete. Diese hing laut Sprecher der Vorstellung an, durch ihren gemeinsamen Tod einen Kreislauf von Wiedergeburten zu unterbrechen und in einer anderen Zeit sowie an einem anderen Ort ein «neues System» erschaffen zu können.

Wie die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, waren der Mitte Mai auf einem Bett in einem Zimmer der Pension gefundene Mann und die neben ihm liegende Frau mit KO-Tropfen betäubt und handlungsunfähig. Die tot vor dem Bett gefundene Frau hatte keinerlei chemische Substanzen im Blut. Sie erschoss demnach zunächst den 53-Jährigen und die 33-Jährige. Danach tötete sich die 30-Jährige selbst mit einem Pfeilschuss in den Hals.

Kampfsporttrainer im Mittelpunkt

Diese Erkenntnisse deckten sich mit bereits früher mitgeteilten Einschätzungen der Ermittler. Sie hatten nach dem Geschehen vom Anfang Mai unter anderem auch Testamente bei den Toten gefunden.

Der 53-Jährige war den Ermittlungen zufolge Mittelpunkt der Gruppe. Laut Polizei handelte es sich um einen als dominant und manipulativ beschriebenen Kampfsporttrainer und Psychologen, der vor allem Frauen mit psychischen Schwierigkeiten um sich scharte. Unter seinem Einfluss brachen diese ihre sozialen Kontakte ab. Ob der Mann tatsächlich einen Abschluss als Psychologe hatte, blieb zunächst allerdings unklar.

Die Staatsanwaltschaft wird den Abschlussbericht der Polizei nach eigenen Angaben prüfen. Sollte sie sich den Erkenntnissen anschliessen und keinen weiteren Ermittlungsbedarf sehen, werden die Akten voraussichtlich geschlossen. Alle Beteiligten sind tot. Es gäbe niemanden, der juristisch belangt werden könnte.

Ausser den drei Toten in Passau waren im Mai noch zwei weitere tote Frauen in einer Wohnung im niedersächsischen Wittingen entdeckt worden. Es handelte sich dabei um die 35-jährige Lebensgefährtin einer der toten Frauen aus der Pension sowie deren 19-jährige Mitbewohnerin. Auch sie gehörten zu der Sekte.

Dieser Fall wird von den Justiz in Niedersachsen bearbeitet, der Sprecher der Passauer Staatsanwaltschaft hatte dazu keine weiteren abschliessenden Informationen. Seinem Kenntnisstand nach starben die beiden Frauen dort durch Vergiftung.