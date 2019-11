Verletzte bei Messerangriff in Den Haag

Im Zentrum von Den Haag stach am Freitagabend ein Mann mit einem Messer um sich und verletzte drei Menschen. Das teilte die niederländische Polizei am Abend per Twitter mit.

Medizinische Hilfsdienste seien zum Ort des Geschehens geeilt, meldete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Der Vorfall ereignete sich in einem Einkaufsviertel. Die Polizei fahndete am Abend eigenen Angaben zufolge nach einem Mann im Alter von etwa 45 bis 50 Jahren; sie beschrieb ihn als Nordafrikaner. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.