Auto in Splügen weggespült

Starkregen und Gewitter: Die Flusspegel sind derzeit vielerorts kritisch hoch. Video: Leser-Reporter/Tamedia

In einem Streifen vom Zentralwallis übers Berner Oberland, die Zentralschweiz bis ins Baselbiet und in den Aargau blieben die Regenmengen mit 20 bis 35 Litern etwas geringer, wie Meteonews weiter schreibt. Auch in der Ostschweiz und speziell im Bündnerland waren die gemessenen Niederschlagsmengen etwas tiefer, hier fielen 10 bis 30 Liter Regen. Mit Abstand am meisten Niederschlag gab es im westlichen Sopraceneri und lokal im Oberwallis mit Mengen von über 150 Litern Regen pro Quadratmeter.

Bis am Mittwochmittag muss lokal noch mit starken Regenschauern gerechnet werden, wie SRF Meteo schreibt – vielerorts entspannt sich allerdings die Wetterlage.

Laut Meteonews ist nach einem kühlen und teils nassen Morgen im Tagesverlauf mit einer Wetterbesserung zu rechnen. Schauer und Gewitter konzentrieren sich hauptsächlich auf den Westen, das Nordtessin und die Alpen. Am Nachmittag gibt es Auflockerungen – die Temperaturen erreichen um die 20 Grad.