«Bali besudelt»: Paar leistet Abbitte in Tempel

Ein tschechisches Paar hat sich nach Mätzchen in einem balinesischen Tempel reuig gezeigt: Sabina Dolezalova und ihr Freund Zdenek Slouka unterzogen sich am Donnerstag am Beji-Tempel auf der indonesischen Urlaubsinsel einer reinigenden Zeremonie - und fanden dabei Worte der Anerkennung und des Respekts. «Ich bin wirklich froh, dass wir diesen Ort einer Reinigung unterziehen konnten», sagte Slouka am Donnerstag. «Ich möchte mich bei allen Menschen auf Bali bedanken, weil sie sehr nett zu uns waren.»