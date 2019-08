Berlin: Grossrazzia wegen Verdachts auf Menschenhandel

Mit einer grossen Durchsuchung sind Bundespolizei und Zoll am Mittwoch in Berlin gegen mutmassliche Menschenhändler vorgegangen. Mehr als 1900 Beamte durchsuchten über hundert Wohn- und Geschäftsadressen, wie die Generalstaatsanwaltschaft in der Hauptstadt mitteilte. Betroffen waren auch einige wenige Orte in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wie ein Sprecher des Berliner Hauptzollamts sagte.