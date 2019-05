«Blut von Veganern kann Krebszellen töten»

«Sehr fahrlässig»

Wie der «Blick» berichtet, liegt sie damit allerdings einem Irrtum auf. Die Studie sagt nur aus, dass der Verzehr von Fleisch und verarbeiteten Lebensmitteln das Risiko für Darmkrebs steigern kann. Von einem Schutz von Veganern ist kein Wort zu lesen.

Auf ihrem Instaprofil wird sie für den Post harsch kritisiert. Von einem User heisst es: «Eine zukünftige Nationalrätin, die solch unwissenschaftlichen Blödsinn verbreitet. Nicht dein Ernst, oder?» Eine weitere spricht Glauser auf ihre Vorbildfunktion an: «Ich finde das sehr fahrlässig, dass Sie so was schreiben. Bei 17'000 Followern haben Sie eine gewisse Vorbildfunktion.»

Auch Ori Schipper von der Krebsforschung Schweiz ist nicht besonders erfreut von Glausers Statement. Er sagt: «Krebs ist leider eine oft unvorhersehbare Krankheit, die aufgrund von zufälligen Mutationen entstehen und darum auch Leute treffen kann, die immer Wert auf ihre Gesundheit gelegt haben.»

Glauser gibt sich wortkarg

In der Tat kann man das Risiko einer Krebserkrankung mit verganer Ernährung senken, doch eine Garantie gibt es nicht. Unter diversen Veganern gilt dies allerdings als gesichert und angeblich sind Menschen, die sich vegan ernähren rund achtmal besser vor Krebs geschützt als andere.

Die Zeitung spricht Glauser auf ihre falsche Einschätzung der Studie an. Allerdings möchte die Nationalratskandidatin keine Stellung dazu nehmen. Sie beantwortet nur die Frage was sie von Menschen halte, die sich Vegan ernähren. Glauser: «Ich finde es wichtig, dass die Leute aufgeklärt sind und dann soll jede/r für sich selber entscheiden.»

