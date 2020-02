Briefbomben in den Niederlanden explodiert

In den Niederlanden sind am Mittwoch nach Polizeiangaben mutmasslich zwei Briefbomben explodiert. Niemand sei verletzt worden. Eine Detonation ereignete sich laut Polizei in der Poststelle eines Bürogebäudes in Amsterdam, die zweite in einem Unternehmen in Kerkrade, das Postsendungen sortiert. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.