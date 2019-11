Brücke stürzte wegen zu schweren Lkws ein

Der Brückeneinsturz im Südwesten Frankreichs mit zwei Todesopfern wurde vermutlich durch einen zu schweren Lastwagen ausgelöst. Das am Montag in den Fluss Tarn gestürzte Fahrzeug habe eine «mehr als 50 Tonnen» schwere Baumaschine transportiert. Dies sagte der zuständige Staatsanwalt Dominique Alzeari am Dienstag. Das Fahrzeug war damit mehr als doppelt so schwer als das zulässige Höchstgewicht von 19 Tonnen. Die Behörden leiteten daraufhin Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung ein.