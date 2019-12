Buschfeuer verursachen 250 Millionen Tonnen CO2

Die Buschfeuer im Osten von Australien haben seit August massive CO 2 -Emissionen verursacht. Analysen der Nasa ergaben, dass durch die Feuer in New South Wales seit Anfang August insgesamt 195 Millionen Tonnen CO 2 ausgestossen wurden. Die Brände in Queensland ergaben zusätzliche 55 Millionen Tonnen CO 2 .