Damit sie nicht unter die Räder kommen

Ein Polizist, der auf dem Velo mit seinen Schützlingen in Leuchtwesten im Schlepptau durch einen Ort radelt und sie instruiert, ist in der Schweiz längst ein vertrautes Bild. Doch die Kolonne, die sich an diesem Sommernachmittag durch die Quartiere von Pfäffikon ZH schlängelt, sorgt für Aufsehen. Passanten drehen sich nach ihr um. Zwei Buben mustern die Gruppe: «Alter! Das sind gar keine Kinder, die haben ja graue Haare», raunt der eine seinem Freund zu. «Und sie haben alle einen Motor», antwortet dieser. Neid schwingt in seiner Stimme mit.