«Das Einklemmschutz-System hat versagt»

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle wurde in der Nacht auf Sonntag über den tödlichen Unfall eines 54-jährigen Zugbegleiters informiert. Der stellvertretende Leiter Bahnen und Schiffe nimmt in einem Interview mit 20 Minuten Stellung.

Herr Thürler, warum kam es kurz nach Mitternacht in Baden zu dem tödlichen Unfall eines SBB-Zugbegleiters?

Es gab ein Problem am fünftletzten Wagen. Das Einklemmschutzsystem hat versagt. Die Schliesskraft wurde nicht deaktiviert, als die Türflügel auf den Zugbegleiter trafen. Das konnten wir bei Kontrolle des Zuges am Sonntagmorgen feststellen.