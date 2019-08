Der D-Day als alternative Street Parade

Entstanden ist das grösste Militäroldtimer-Treffen der Schweiz vor über 20 Jahren aus einem «Alteisentreffen» von ein paar militärhistorisch Interessierten, wie OK-Präsident Adrian Gerwer sagt. 2000 Teilnehmer sind nach Birmenstorf gepilgert, die meisten übernachten in originalen Zelten, in Truppentransportern oder unter zusammengeknüpften 4-Frucht-Blachen. Sie essen Spatz aus der Gamelle oder Würste vom Grill. 600 Fahrzeuge stehen zwischen Gemüsefeldern und der Kiesgrube an der Reuss, die sich hervorragend für wilde Fahrten mit der fast kompletten Armada an Panzern eignet, die seit dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden.

Der letzte DDR-Major

Im Reenactors Camp kampieren 35 Vereine aus ganz Europa und stellen bis ins kleinste Detail historische Szenen nach. Da ist zum Beispiel eine 35-köpfige Truppe aus Dresden, die ihr Lager hinter einem rot-weissen Schlagbaum und Stacheldraht aufgeschlagen hat, angeführt von Thomas Gotscha, dem angeblich letzten Major der Nationalen Volksarmee.

Die Ex-DDRler sind ungeheuer herzlich und führen stolz ihre 20 Fahrzeuge vor, die sie in die Schweiz gekarrt haben, zum Beispiel einen 50-jährigen sowjetischen Lastkraftwagen Ural, der 70 bis 100 Liter pro 100 Kilometer säuft – und zwar Benzin und nicht Diesel, wegen der Kälte in Russland. Oder zwei militärische 2-Takt-Trabis, die – so Major Gotscha – dank ihrer einfachen Technik praktisch wartungsfrei laufen. Ärger hatte die DDR-Truppe bloss an der Schweizer Grenze in Konstanz: Ihren russischen Schützenpanzer mit dem jugendlichen Jahrgang 78 mussten sie zurücklassen, weil die Genehmigung für die «zeitweilige Verbringung» fehlte.

«Westler» aus der Rattenfängerstadt Hameln bei Hannover stellen im nächsten Lager einen Kommandoposten der 20th Ar­moured Brigade dar. «Im Kalten Krieg waren die Engländer unsere Freunde», sagt ein Siebzigjähriger, «sie gaben uns Kindern Schokolade und schützten uns vor den Russen.» Die Truppe aus Dresden bezeichnen die Hannoveraner als «unseren Feind» – scherzhaft zwar. Aber sie erinnern sich ebenso gut an die von ihren Eltern geschürten Ängste wie die Ex-DDRler, die eine Heidenangst vor den «Amis» hatten. Auf dem abgeernteten Birmenstorfer Gemüsefeld jedenfalls versöhnen sich die beiden Truppen bei viel mitgebrachtem Bier.

In nobelstem Londoner Upperclass-Dialekt und sauberer Uniform schwärmt der 15-jährige Marc Veal über die 101st Airborne Division, die über der Normandie abgesprungen ist. «Im Krieg haben viele Junge mit ihrem Alter geschummelt.» Ein Lager weiter doziert Andreas Jost aus Hinwil in Originaluniform über die Fremdenlegion. Über 30'000 Schweizer hätten seit 1831 für diese Elitetruppe gedient – quasi als Fortsetzung der Söldnertradition, bis 1927 Dienste für eine fremde Macht durchs Schweizer Militärstrafrecht verboten wurden.