Der erste Kälteeinbruch im Herbst

1.5 bis über 2 Grad zu warm und praktisch überall deutlich zu nass – so verlief der Oktober 2019. Nun scheint aber der Winter doch langsam an die Türe zu klopfen. In einem Tweet schrieb SRF Meteo am Donnerstagmorgen von einem «Kaltstart in den Tag». An vielen Orten der Schweiz wurden nämlich frühmorgens Minustemperaturen gemessen. So herrschten in Thun um 04.40 Uhr lediglich -0,9 Grad.