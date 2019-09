«Der stärkste Hurrikan, der je auf Land traf»

Gestern wurde Dorian zu einem Sturm der gefährlichsten Kategorie fünf hochgestuft. Laut dem Nationalen Hurrikan-Zentrum der USA erreichte er Windgeschwindigkeiten von 185 Meilen , was 298 Kilometer pro Stunde entspricht. «Das ist der stärkste je aufgezeichnete Hurrikan, der im Atlantik auf Land traf», sagte die Behörde. Nur ein Hurrikan am Tag der Arbeit im Jahr 1935, bevor die Stürme überhaupt Namen trugen, war gleich mächtig.

The eye of #Dorian has made a second landfall at 2 pm EDT (1800 UTC) on Great Abaco Island near Marsh Harbour. Maximum sustained winds were 185 mph at the time. This is tied for the strongest Atlantic hurricane landfall on record with the 1935 Labor Day hurricane. pic.twitter.com/O9hrotTTbS

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019