Der Tod klettert am Mount Everest mit

Zum Vergleich: In der Klettersaison 2018 waren fünf Bergsteiger ums Leben gekommen. Weitere zehn Kletterer verloren ihr Leben am Lhotse, dem Annapurna und anderen 8000er-Bergen im Himalaja, wie die Zeitung «The Himalayan Times» unter Berufung auf nepalesische Regierungsbeamte berichtete.

Die Ursachen für die vielen Toten am Berg ist Gegenstand von Diskussionen, in zahlreichen Medien ist vom Begriff «Todesserie am Mount Everest» zu lesen. Erfahrene Alpinisten und Bergsteiger weisen darauf hin, dass es kein Spaziergang ist, das Dach der Erde zu erklimmen. Die Bezwingung des Berges ist nach wie vor eine grosse Gefahr, obwohl sie nicht mehr so anspruchsvoll ist wie in den Anfängen. So stehen an den schwierigsten Stellen Seile zur Verfügung, dazu kommen Sauerstoffflaschen und eine moderne Ausrüstung, die den Aufstieg für die Kletterer erleichtern. Von den modernsten Hilfsmitteln konnten Edmund Hillary und Tenzing Norgay, die am 29. Mai 1953 den Gipfel erstmals erklommen, nicht profitieren. Umso höher ist ihre Leistung einzustufen.

