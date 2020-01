Die Bluttat im Gasthof «Deutscher Kaiser»

Ein 26-jähriger Deutscher hat am Freitag in Rot am See sechs Familienangehörige getötet und zwei weitere schwer verletzt. Danach rief er selbst die Polizei an und stellte sich.

Die Tat ereignete sich kurz vor 13 Uhr in der 5400-Einwohner-Gemeinde Rot am See im Nordosten von Baden-Württemberg, etwa auf halbem Weg zwischen Stuttgart und Nürnberg. Tatort war ein Gasthaus mit dem Namen «Deutscher Kaiser». Der Vater hat die Sportkneipe im Landkreis Schwäbisch Hall offenbar geführt, auch der Täter wohnte dort.