Spektakulärer Kunstraub bei Stromausfall in Dresden

Nach dem Einbruch kann das Residenzschloss eventuell am Mittwoch wieder geöffnet werden. Nach dem Einbruch blieb das Residenzschloss am Montag für Besucher geschlossen. Ein Schild am Eingang in deutscher und englischer Sprache wies darauf hin, dass das Museum aus «organisatorischen Gründen» geschlossen bleibe.

Sachsens Kurfürst August der Starke (1670-1733) liess die Schatzkammer zwischen 1723 und 1730 anlegen. Heute wird sie in zwei Abteilungen präsentiert. Der historische Teil befindet sich im Erdgeschoss des Residenzschlosses in den authentisch wiederhergestellten Räume der Sammlung. Eine Etage weiter oben zeigt das Neue Grüne Gewölbe besondere Einzelstücke.

Eines der wertvollsten Stücke des Grünen Gewölbes wird derzeit im Metropolitan Museum of Art in New York ausstellt – der Grüne Diamant. Das Hut-Schmuckstück mit dem einzigartigen Stein von 41 Karat und natürlicher Färbung gilt als spektakulärste Leihgabe der Ausstellung «Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe».

Wohin mit der Beute?

Gegenüber der «Bild»-Zeitung erklärt Bernhard Pacher, Geschäftsführer des Auktionshauses Hermann Historica, dass jedes einzelne Stück bekannt und dokumentiert sei, sodass es nicht offiziell verkauft werden könne. «Möglich wäre ein Auftragsdiebstahl von jemandem, der sich die Exponate in den Keller stellt, sie nur für sich haben möchte», so Pacher.

Anhand der gestohlenen Menge vermutet Pacher, dass die Diebe den reinen Materialwert umsetzen möchten. «Grosse, wertvolle Mengen an Diamanten und Edelsteinen lassen sich leichter abtransportieren als zum Beispiel Gold oder grössere und schwerere Kunstgegenstände», sagt Pacher. Edelsteine würden heraus gebrochen und neu gefasst oder in einschlägig bekannten Schleifzentren gebracht, um daraus neue Stücke herzustellen.

«Bei einem kulturhistorischen Wert von einer guten Milliarde Euro bliebe bei entsprechender Umarbeitung immer noch ein Materialwert von 100 bis 200 Millionen Euro » so Pacher.

