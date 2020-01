Polizei erwischt Teenager mit Softair-Pistole

Zuger Polizisten haben am Bahnhof Rotkreuz am Freitagabend drei Jugendliche angehalten, die mit einer Softair-Waffe unterwegs waren. Die Meldung ging bei der Einsatzzentrale der Zuger Polizei kurz vor 18.30 Uhr ein. Daraufhin rückten sofort mehrere Patrouillen aus, wie die Zuger Polizei am Montag mitteilte.