Dürfen Harry und Meghan jetzt «Sussex Royal»-Socken verkaufen?

Meghans Vater lästert im TV-Interview

Glaubt man Meghans Vater, dürfte es dabei nicht bleiben. So sagte Thomas Markle in einem am Wochenende veröffentlichen Auszug einer TV-Dokumentation, dass die beiden das Königshaus mit ihren Plänen «zerstören» würden. Harry und Meghan seien drauf und dran, «einen Walmart mit Krone», also eine Art royalen Supermarkt zu erschaffen. Dazu muss man wissen, dass Meghan und ihr Vater ausweislich der Boulevardpresse keinen Kontakt zueinander pflegen und er deshalb durchaus ein Interesse daran haben könnte, seine Tochter in ein schlechtes Licht zu stellen.

Dennoch dürften Meghan und Harry zumindest räumlich in seine Nähe nach Nordamerika ziehen. Wie es aussieht, wollen die beiden die meiste Zeit des Jahres in Kanada leben. Dort hatten sie bereits ihre sechswöchige Auszeit über Weihnachten verbracht. Meghan nannte das zum Commonwealth gehörende Land einmal ihre «zweite Heimat». Sieben Jahre lebte sie in Toronto, wo sie als Schauspielerin für die Fernsehserie «Suits» vor der Kamera stand. Während Harry an diesem Montag noch an einem Afrika-Gipfel in London teilnehmen soll, hält sich die Herzogin mit Sohn Archie schon in Kanada auf.

Unklar ist, wer dort für ihre Sicherheit sorgt – und wer dafür bezahlt. Bislang steht die Familie Sussex unter dem Polizeischutz von Scotland Yard. Der Palast wollte sich jedenfalls nicht weiter dazu äussern. Nur so viel: Es gebe etablierte unabhängige Prozesse, die den Bedarf für öffentlich finanzierte Sicherheit festlegen. Sprich: Es liegt in den Händen des britischen Innenministeriums und der Polizeibehörden, das zu beantworten. Ob diese und all die anderen offenen Fragen zur Zufriedenheit aller Beteiligten geklärt werden können, dürfte sich in einem Jahr zeigen. Dann will die Queen die Vereinbarungen mit Harry und Meghan noch einmal überprüfen.