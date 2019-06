Eine Tote bei Gasexplosion in Wiener Wohnhaus

Bei der Gasexplosion vom Mittwoch in einem Wohnhaus in Wien ist eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Sprechers der Wiener Berufsfeuerwehr wurde sie in der Nacht auf Donnerstag innerhalb des Gebäudes geborgen.

Zudem wurde mit einer Kamera möglicherweise eine zweite Person unter Schutt geortet. Die Feuerwehr versuche, zu dieser Person möglichst rasch vorzudringen, sagte der Sprecher weiter.

#Aktuell: Im Bereich #Pressgasse/Schäffergasse hat sich kurz nach 16:30 Uhr eine Explosion (vermutl. Gasexplosion) ereignet. Mehrere Stockwerke von bis zu zwei Mehrparteienhäuser sind zum Teil eingestürzt. Polizei, Rettung & Feuerwehr sind verstärkt vor Ort! Nähere Infos folgen! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 26. Juni 2019

Die Explosion ereignete sich in der Pressgasse unweit der Wiener Innenstadt, nur wenige Minuten zu Fuss von der bekannten Karlskirche entfernt. «Im Bereich #Pressgasse/Schäffergasse hat sich kurz nach 16:30 Uhr eine Explosion (vermutl. Gasexplosion) ereignet», twitterte die Polizei Wien am späten Nachmittag. «Mehrere Stockwerke von bis zu zwei Mehrparteienhäuser sind zum Teil eingestürzt.»