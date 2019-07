Enthauptungs-Video auf dem Handy von Minderjährigen

Am vergangenen Freitag kam es zu einem Polizeieinsatz in Winterthur-Waldegg. Die Beamten mussten wegen einer Schlägerei unter Jugendlichen intervenieren. Vor Ort hätte die Polizei einen 13-Jährigen mit Kopfverletzungen angetroffen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die mutmasslichen Angreifer, fünf Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren, seien vorläufig festgenommen und befragt worden.