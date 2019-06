Falscher George Clooney nach jahrelanger Flucht verhaftet

Ein Italiener, der sich als Hollywood-Star George Clooney ausgab und daraus Profit schlug, ist in Thailand gefasst worden. Der 58-jährige Francesco G. wurde am Samstag mit seiner 45-jährigen Frau Vanja Goffi in einem Haus in Pattaya festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahndungserfolg sei das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den thailändischen und italienischen Behörden.