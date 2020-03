Hombrechtikon: Frau stirbt, Polizei nimmt Mann fest Eine Frau war am Dienstag schwer verletzt in einer Wohnung aufgefunden worden und starb im Spital. Ein Mann wurde verhaftet.

In Hombrechtikon ist eine Frau ihren schweren Verletzungen erlegen. Bild: Google Maps

Ein Ambulanzteam wurde am Dienstagabend zu einem Notfall in eine Wohnung in Hombrechtikon ZH gerufen. Die sofort ausgerückten Rettungssanitäter des Spitals Männedorf trafen in einer Wohnung eine schwer verletzte Frau sowie einen Mann an. Nach der Erstversorgung wurde die 44-jährige Schweizerin mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Die Frau ist im Verlauf des Mittwochs im Spital verstorben. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Der anwesende 46-jährige Pole wurde festgenommen. Die genauen Umstände und die Todesursache sind zurzeit unklar und werden untersucht. Ein Gewaltdelikt kann laut der Kantonspolizei nicht ausgeschlossen werden.