Geraubte Tochter findet nach 30 Jahren ihre Familie wieder

Nein, Inés Madrigal ist keineswegs eine Hochstaplerin, die sich mit einer fiktiven Leidensgeschichte wichtigmachen wollte; vielmehr war es durchaus ein illegaler Akt und Willkür, dass sie in einer Adoptivfamilie aufgewachsen ist. Doch der Reihe nach.

Im vergangenen Jahr hatte der Prozess gegen den 86-jährigen ehemaligen Krankenhausarzt Eduardo Vela für grosses Aufsehen gesorgt, Inés Madrigal war als Nebenklägerin aufgetreten. Die Staatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass Vela vor einem halben Jahrhundert mindestens drei neugeborene Säuglinge den Müttern weggenommen und sie an kinderlose Ehepaare übergeben hat, und forderte elf Jahre Gefängnis. Vela wurde zwar schuldig gesprochen, blieb aber straffrei, weil die Taten als verjährt eingestuft wurden.

«Gefallene Mädchen» betroffen

Betroffen waren Mütter, die als «politisch nicht zuverlässig» galten, beispielsweise, wenn sie aus Familien von Linksaktivisten stammten, die von Francos Schergen gnadenlos verfolgt wurden. Oder wenn es sich um «gefallene Mädchen» handelte, ledige Mütter. Ihnen wurde oft erzählt, dass ihr Kind bei der Geburt gestorben sei; in manchen Krankenhäusern wurde ihnen sogar ein toter Säugling gezeigt. Nach Zeugenberichten wurde ein kleiner Leichnam für diese Zwecke in einer Tiefkühltruhe bereitgehalten. Die Adoptiveltern kamen durchweg aus dem streng katholischen Milieu; wohl in den meisten Fällen wurden sie im Glauben gelassen, dass die Mütter bei der Geburt gestorben waren oder freiwillig die soeben geborenen Kinder zur Adoption freigegeben hatten. In vielen Fällen waren in Krankenhäusern arbeitende Nonnen an diesen ideologisch motivierten Taten beteiligt. Auch die Behörden hatten Hilfestellung geleistet, indem sie diese Kinder als leibliche Nachkommen der Adoptiveltern eintrugen.

Inés Madrigal erfuhr an ihrem 18. Geburtstag von ihrer vermeintlichen Mutter, dass sie ein Adoptivkind ist. Das war 1987, zwölf Jahre nach dem Tod des Diktators Franco. In den Medien berichtete die Angestellte der staatlichen Eisenbahn im vergangenen Jahr, dass sie völlig schockiert gewesen sei; doch habe sie als Kind zu Hause Liebe und Fürsorge erfahren, das Verhältnis zu ihrer Adoptivmutter blieb herzlich.

«Nimm das Baby als Geschenk an!»

Zusammen versuchten beide Frauen, den Fall aufzuklären. Ihr Anhaltspunkt war die Madrider Klinik San Ramón, in der Inés geboren worden war - von einer unverheirateten Frau, wie man heute weiss. Dort war die Adoptivmutter seinerzeit Krankenschwester gewesen, und in ihrer Abteilung wussten die Kollegen, dass sie kein Kind bekommen konnte, aber sehr gern eines hätte. Eines Tages habe ihr ein Arzt ein neugeborenes Mädchen in den Arm gedrückt: «Hier hast du dein Kind, nimm es als Geschenk an!» Sie habe geglaubt, dass alles legal gewesen sei. Das war es allerdings nicht: Auch im Spanien Francos musste ein Adoptionsverfahren mindestens sechs Monate dauern. Innerhalb dieser Frist konnte eine Mutter, die ihr Kind zur Adoption freigegeben hatte, die Entscheidung revidieren.