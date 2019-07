Grossbrand in Pratteln unter Kontrolle

In Pratteln stand im Industriequartier in der Nähe des Bahnhofs ein Gebäude in Flammen. Laut Anwohnern soll es sich um die Chemiefirma Galvaplast handeln, ein Unternehmen für Kunststoff-Beschichtung. Die Polizei hat das gegenüber primenews.ch bestätigt. Dabei entwickelte sich viel Rauch.