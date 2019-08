«Hier geht es um die Lust am Spüren der eigenen Macht»

Was bringt jemanden dazu, eine Rohrbomben-Attrappe zu bauen und sie an der Street Parade zu deponieren?

Es sind ganz verschiedene Motive denkbar. Jemand könnte grundsätzlich etwas gegen den Grossanlass haben und will ihn stören. Weil er oder sie sich belästigt fühlt von der dort feiernden Szene, in der viel Nacktheit vorkommt. Oder weil ihm das ganze zu laut, zu fröhlich, zu sündhaft ist.