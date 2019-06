Horror-Flug nach Basel: Video zeigt Turbulenzen an Bord

Auf einem Flug von Pristina nach Basel kam es am Sonntagabend zu heftigen Turbulenzen. Vivienne Gaskell, Mediensprecherin vom EuroAirport, bestätigte gegenüber 20min.ch einen Einsatz von Krankenwagen und Feuerwehr: «Planmässig um 20.07 Uhr ist ein Flugzeug aus Pristina mit 121 Passagieren an Bord am EuroAirport gelandet. 10 Personen wurden sofort nach der Landung mit leichten Verletzungen in ein Basler Spital gebracht.»