Im Tessin schüttet es wie aus Kübeln

Für den Kanton Tessin sind den Angaben zufolge Regenmengen über 100 Liter pro Quadratmeter nicht aussergewöhnlich. Die Rekorde bei den 24-Stunden-Mengen liegen über 200 Litern. In 48 Stunden können im Südkanton durchaus auch 300 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen.

Zürich Spitzenreiter im zentralen und östlichen Mittelland

Auf der Alpennordseite fiel in den letzten beiden Tagen bis Mittwochabend im zentralen und östlichen Mittelland am meisten Regen. Spitzenreiter ist Zürich mit 56 Litern am Flughafen und 51 Litern in Reckenholz.

Andere Messtationen im Flachland registrieren seit Dienstag verbreitet 35 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Hauptteil des Regens fiel am Dienstag. Einzig im Jura und in der Nordwestschweiz gab es am Mittwoch je nach Standort noch Regenmengen über 20 Liter.