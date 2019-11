Klima-Aktivisten blockierten Genfer Privatjet-Terminal

Rund 100 Klima-Aktivisten prostestierten am Samstag während zweieinhalb Stunden friedlich vor dem Flugzeugterminal für Privatjets am Genfer Flughafen. Danach beendeten sie die Aktion auf Druck der Polizei freiwillig.

Rund 30 Aktivisten sassen am Boden und hielten sich fest, um jegliche Ein- oder Ausfahrt an den drei Zugängen zum Terminal zu verhindern, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Die anderen hielten Plakate mit weissen Wolken und Fahnen mit ihrem Logo in die Höhe.