Kreuzfahrtschiff rammt Touristenboot in Venedig

Die Zeitung «Corriere della Sera» berichtete, mehrere Menschen seien auf dem kleineren Schiff leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich demnach im Kanal von Giudecca im historischen Zentrum der Stadt. Gemäss der Zeitung könnte das Tau des Schleppers gerissen sein, das die «MSC Opera» in den Kanal zog. Das Kreuzfahrtschiff sei daraufhin von starken Strömungen gegen den Kai gedrückt worden.

Der Bürgermeister der Stadt, Luigi Brugnaro, bestätigte auf Twitter, dass ein Schiff die Anlegestelle gerammt habe.

Stiamo aspettando notizie sui contusi. Grazie a tutte le persone che si stanno prodigando.Ho sentito il ministro @DaniloToninelli Non è più pensabile che il Canale della Giudecca venga attraversato dalle #GrandiNavi: chiediamo immediatamente l’apertura del Vittorio Emanuele. pic.twitter.com/DygEaAMqJs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 2. Juni 2019

Einige Passagiere des kleineren Schiffes seien aus Angst ins Wasser gesprungen, so die Zeitung «Nuova Venezia» unter Berufung auf Augenzeugen. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt, wie die Nachrichtenagentur ADN Kronos berichtete. Die Situation sei unter Kontrolle, twitterte die italienische Feuerwehr.

In der Schweiz registriert

Auf einem Video ist zu sehen, wie das Kreuzfahrtschiff mit lautem Sirenengeheul Richtung Anlegestelle fährt und Menschen an Land in Panik davonlaufen. An Bord des Ausflugsschiffs sollen rund 130 Menschen gewesen sein. Auf der «MSC Opera» haben mehr als 3500 Menschen Platz. Das riesige Schiff gehört einer in der Schweiz registrierten und in Genua ansässigen internationalen Kreuzfahrtlinie. Es ist 15-jährig und segelt unter der Flagge Panamas.

Video: Dieses Boot ist mit dem Kreuzfahrtschiff zusammengestossen