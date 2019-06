Lastwagen rammt Flixbus – drei Schwerverletzte

Bei einem von einem Lastwagen verursachten Unfall auf der Autobahn A5 sind in der Nacht zu Mittwoch sieben Menschen in einem Flixbus verletzt worden. Drei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, drei wurden mittelschwer und ein Insasse leicht verletzt, wie das Polizeipräsidium in Karlsruhe mitteilte. Während die Verletzten in Krankenhäuser kamen, seien die übrigen Businsassen unverletzt an eine Sammelstelle gebracht worden.