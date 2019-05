Lyon: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Drei Tage nach der Explosion eines Sprengsatzes in Lyon im Osten Frankreichs hat die Polizei einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen. Das teilte der französische Innenminister Christophe Castaner am Montag im Onlinedienst Twitter mit.

Colis piégé à #Lyon : un suspect vient d’être interpellé.Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris. Leur action conjointe est déterminante. — Christophe Castaner (@CCastaner) 27. Mai 2019

Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 24-jährigen Mann, der in Lyon festgenommen wurde. Bei der Detonation in der Altstadt von Lyon waren am Freitag 13 Menschen leicht verletzt worden.

Innenminister Castaner dankte den Ermittlern – darunter auch dem Inlandsgeheimdienst DGSI – für ihre Arbeit. Sie hatten auf der detonierten Tasche eine DNA-Spur gefunden. Ob diese von dem Täter stammt, ist noch nicht abschliessend geklärt. Auch mithilfe von Sicherheitskameras konnte ein Teil des Weges des mutmasslichen Täters nachverfolgt werden, wie Chef-Ermittler Rémy Heitz erklärte.