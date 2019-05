Lyon: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Drei Tage nach einer Explosion in Lyon konnten die französischen Behörden erste Verhaftungen melden. Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte am Montag mit, dass der mutmassliche Täter gefasst sei. Der 24-Jährige sei am Montagmorgen in Lyon festgenommen worden. Später ergänzte der Bürgermeister der Stadt an der Rhône, Gérard Collomb, eine «zweite Person» sei festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dies.