Mann fährt auf der A2 Ferrari zu Schrott – 350'000 Franken Schaden

Der Unfall ereignete sich kurz vor 18.45 Uhr in der Nähe der Autobahnausfahrt in Wassen, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Lenker des Sportwagens mit Tessiner Kontrollschildern war auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden unterwegs.

Ob der Lenker zu schnell unterwegs war, konnte eine Sprecherin der Urner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht sagen. Gemäss eigenen Aussagen habe der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, weil die Fahrbahn nass war, sagte die Polizeisprecherin.

Weiterer Unfall auf der A2

Ebenfalls auf der A2, aber bei Muttenz BL hat ein anderer Automobilist am Sonntagabend bei Regen einen Selbstunfall verursacht. Der 23-Jährige verlor die Herrschaft über seinen Wagen und krachte in die Beton-Mittelleitplanke.

Der Autolenker war auf der zweiten Überholspur in Richtung Basel unterwegs, als er kurz nach 20 Uhr gleich nach dem Tunnel Schweizerhalle verunfallte. Er geriet ins Schleudern und kollidierte mehrmals mit den die Fahrbahn begrenzenden Betonelementen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand.