Massenkarambolage mit über 60 Fahrzeugen

I-64 accident this morning pic.twitter.com/xD1DjLMY1k — Bray Hollowell (@Brayhollowell42) December 22, 2019

Ivan Levy und seine Frau Alena Levy waren in separaten Autos unterwegs zur Arbeit in Richtung Williamsburg. Ivan Levy sagte der Nachrichtenagentur AP, er habe die Geschwindigkeit verringert und die Warnblinker an seinem Lastwagen angeschaltet.«Plötzlich habe ich Autos gesehen, die sich aufeinander stapelten», sagte er. Er habe rechtzeitig bremsen können, doch bekam er einen Anruf von seiner Frau, die sagte, sie sei in den Unfall verwickelt gewesen. «Es war einfach so beängstigend», sagte Alena Levy, die im Spital untersucht wurde, aber nicht ernsthaft verletzt war.

Berichte über Tote gab es zunächst nicht. Einsatzkräfte brauchten Stunden, um die Strasse zu räumen und alle Spuren wieder für den Verkehr zu öffnen.