«Meine Tochter hat einen dreifachen Schädelbruch»

Die 38-jährige Schweizer Mutter des Mädchens steht auch am Tag nach dem Vorfall unter Schock: Sie habe mit ihrer Mutter und ihrer Tochter mit dem Bus in die Stadt gewollt. Nach einer Station sei auch ihr ehemaliger Freund dazu gestiegen. «Keine Ahnung, woher er wusste, dass wir diesen Bus nehmen.»

Nach einem verbalen Schlagabtausch – der Mann wollte offenbar, dass die gemeinsame Tochter zu ihm kommt – packte er das Mädchen und schleuderte es mehrmals zu Boden. Zwei Passanten hinderten ihn danach offenbar an der Flucht, die Polizei konnte ihn festnehmen. Das Mädchen wurde in kritischem Zustand ins Spital geflogen. «Sie hat unter anderem einen dreifachen Schädelbruch erlitten», sagt die Mutter. Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, bestätigt auf Anfrage von «20 Minuten», dass das Mädchen in der Zwischenzeit ausser Lebensgefahr sei. Für die Mutter steht fest: «Was er unserer Tochter angetan hat, kann und werde ich ihm nie verzeihen.»

Laut der Mutter ist es nicht das erste Mal, dass der Iraker handgreiflich geworden ist.Gemäss ihr wohnt er seit 2000 in der Schweiz, hat eine B-Aufenthaltsbewilligung und lebt vom Sozialamt. Wie «Blick» schreibt, erhielt der Iraker anfangs August nach einer Anzeige der Mutter eine Wegweisung der Kantonspolizei Aargau. Demnach durfte er sich bis zum 13. August dem Wohnort seiner Ex-Freundin in Brugg nicht nähern. Vier Tage nach Ablauf der Frist kam es nun zum folgenschweren Vorfall. (20min/red)