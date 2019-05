Mindestens vier Jahre Haft für deutsch-russische Hochstaplerin

Sorokins Verteidiger hatte von Anfang an eine aggressive Strategie verfolgt. Er hatte argumentiert, Sorokin habe das Geld stets zurückzahlen wollen. Zum Ende der Verhandlung hatte er erklärt, dass Sorokin letztlich nur so vorgegangen sei, wie einst von Frank Sinatra im Lied «New York, New York» besungen. «Sinatra hat in New York einen brandneuen Start hingelegt, genauso wie Miss Sorokin», sagte der Anwalt laut «New York Post».

Die Richterin entgegnete darauf am Donnerstag, dass sie doch eher Bruce Springsteens «Blinded by the Light»–«Geblendet vom Licht» (der New Yorker Glamour-Welt) – als Soundtrack für die Verbrechen Sorokins sehen würde. Sie ging jedoch nicht darauf ein, ob der Verurteilten wirklich, wie von ihrem Anwalt dargestellt, nach Absitzen ihrer Strafe die Abschiebung nach Deutschland bevorsteht.

Netflix-Show geplant

Ihren Prozess machte Sorokin mit einer extravaganten Kleiderwahl zu einer Show. Über Wochen diskutierten Medien über die stets eleganten Outfits, die Sorokin in Kombination mit Handschellen trug. Es ging sogar soweit, dass jemand das Instagram-Konto «annadelveycourtlooks» einrichtete. Am letzten Verhandlungstag wählte sie ein kurzes Kleid – laut «New York Times» in «jungfräulichem Weiss». Am Tag der Verurteilung Ende April fand ihr schwarzes Minikleid Beachtung. Am Donnerstag schliesslich trug die 28-Jährige ein langärmliges schwarzes Kleid.

Die geschickte Selbstvermarktung wird voraussichtlich auch zu einer eigenen Netflix-Show führen. Medien hatten zuletzt berichtet, dass der Streamingdienst den Fall verfilmen möchte. Auch ein Opfer der Hochstaplerin, die ehemalige «Vanity Fair»-Fotoredakteurin Rachel Williams, verkaufte ihre Geschichte nach eigener Aussage an den Buchverlag Simon & Schuster und an den Sender HBO.