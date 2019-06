Mit McLaren auf Probefahrt: Velofahrer schwer verletzt

Am Mittwoch ist in Dornach im Kanton Solothurn ein 23-Jähriger Autofahrer mit einem 38-jährigen Velofahrer kollidiert. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden musste.

Nach Informationen der Basler Zeitung war der Unfallverursacher am Steuer eines McLaren einer Garage aus Münchenstein. Er befand sich auf der Bergfahrt am Gempen. Der erfolgreiche Jungunternehmer verdiene mit der Entwicklung von Apps viel Geld und habe sich ein neues Auto kaufen wollen.