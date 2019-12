Nach Kritik: Australischer Premier bricht Hawaii-Urlaub ab

Auf Live-Übertragungen vom Ort des Geschehens war zu sehen, wie die Demonstranten Protestschilder in die Höhe reckten – mit Aufschriften wie «Wann dürfen unsere Feuerwehrleute mal Urlaub machen?», «Unser Land steht in Flammen, wo zum Teufel stecken Sie?» und «Wie ist die Luft so in Hawaii?». Viral ging ein Video einer 13-jährigen Demonstrantin und ihrem Vater, die von Polizisten aufgefordert werden, das Areal des Premiers zu verlassen. «Ich warne dich, solltest du meiner Anweisung nicht Folge leisten, kannst du verhaftet werden», liest ihr der Polizist von seinem Handy vor. Notfalls könne auch Gewalt angewendet werden.

As police went about their move-on order at Kirribilly House, one girl was visibly frightened during police direction. She and her father complied with the move-on order.#ClimateProtestpic.twitter.com/PJHHAs1B8n — River McCrossen (@RivOMac) December 19, 2019

Wie Morrison nun am Freitag mitteilt, sei er bereits wieder auf dem Weg zurück. Er habe seine Ferien vom Januar aufgrund eines Regierungsbesuchs vorziehen müssen, erklärt der Premier. Er bedaure zutiefst, dass er die von den schrecklichen Buschfeuern betroffenen Australier mit seinem Familienurlaub verärgert habe.

Morrison bestätigte damit die verschiedenen Mutmassungen, wonach er mit seiner Familie Urlaub auf Hawaii mache. Sein Büro hatte den Trip laut dem «Spiegel» gegenüber Reportern mehrmals abgestritten. Morrisons Erklärung: Er habe seine Tochter mit den Hawaii-Ferien überraschen wollen.

Ausnahmezustand ausgerufen

Am Donnerstag wurde der heisseste Dezembertag seit 45 Jahren registriert. Die Temperatur stieg in Nullarbor im Bundesstaat South Australia auf 49,9 Grad.

In Sydney sollen die Temperaturen ab Samstag auf 46 Grad steigen. Wegen der verheerenden Buschbrände hatten die Behörden im Bundesstaat New South Wales erneut den Ausnahmezustand ausgerufen. Der Ausnahmezustand gilt zunächst für sieben Tage, erklärte die Regierungschefin des Bundesstaats, Gladys Berejiklian, am Donnerstag.

Es ist bereits das zweite Mal seit September, dass die Regierung von New South Wales, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Australiens, den Notstand erklärte. In New South Wales wüten seit Wochen rund hundert Buschbrände, von denen bislang nur etwa die Hälfte unter Kontrolle gebracht werden konnte.