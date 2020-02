Pilotenfehler führte zu tödlichem Flugunfall in Hergiswil

Der Flugunfall, bei dem im August 2018 in Hergiswil eine vierköpfige Familie ums Leben kam, ist auf einen Pilotenfehler zurückzuführen. Zu diesem Fazit kommt die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) in ihrem Schlussbericht.

Das Kleinflugzeug vom Typ Socata TB-10 war auf dem Flugplatz Kägiswil in Obwalden gestartet und kurze Zeit später im Gebiet Renggpass oberhalb von Hergiswil ins Gelände geprallt. Zum Unfall sei es gekommen, weil der Pilot mit geringer Geschwindigkeit im Steigflug und in einem stumpfen Winkel eine Krete zu tief angeflogen sei, heisst es Bericht, den die Sust am Dienstag veröffentlichte.