Plötzlich regnet es 175'000 Dollar

«Ich habe eine riesige Wolke gesehen und gedacht, dass es vielleicht Blätter von Bäumen sind – doch es war tatsächlich Bargeld», sagt der 26 Jahre alte Uber-Eats-Fahrer Randrell Lewis: «Ich habe angehalten und die Scheine aufgesammelt, so wie alle anderen – es war völlig verrückt.» Es gibt Videos, auf denen Menschen zu sehen sind, deren Arme zu Baggerschaufeln werden, andere stopfen ihre Hosentaschen voll oder funktionieren ihre T-Shirts zu Tüten um. Einer fischt die Scheine vom fahrenden Auto aus, ein anderer legt sich bäuchlings darauf, um seinen Besitzanspruch zu untermauern. Es wirkt wie die Szene aus einem Film, «It's a Mad, Mad, Mad, Mad World» mit Spencer Tracy zum Beispiel.

This is BANANAS!!! This is interstate 285 in Atlanta near Ashford Dudley. My friend sent me this video of people who literally stopped in the middle of the interstate to pick up cash that had somehow managed to spill onto the side of the road.??????????????????? Would you do this?!? pic.twitter.com/ZgT9OjcSBe

— Christie Ileto (@Christie_Ileto) 10. Juli 2019