Pneukran kracht auf A3 in sechs Autos

Auf der A3 in der Ausfahrt Lupfig ist es am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Pneukran ist kurz nach der Ausfahrt in mehrere andere Fahrzeuge gefahren. Laut der Kantonspolizei Aargau sind insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt worden.