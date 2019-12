Polizei räumt Weihnachtsmarkt in Berlin

Der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ist am Samstag wegen zwei verdächtiger Männer geräumt worden. Am späten Abend gab die Polizei Entwarnung. Auch in Nizza kam es nach einer Drohung zu einer Evakuierung.

«Unsere polizeilichen Massnahmen rund um den Breitscheidplatz sind beendet», erklärte die deutsche Polizei am späten Samstagabend auf Twitter. «Ein gefährlicher Gegenstand wurde nicht gefunden.» Die Räumung sei vorsorglich wegen des verdächtigen Verhaltens von zwei Personen erfolgt.